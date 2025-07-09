Hindistan'da İşçiler Özelleştirme Reformuna Karşı Grevde

Hindistan'da yüz binlerce işçi, Başbakan Narendra Modi'nin devlet işletmelerini özelleştirme ve ekonomi politikalarındaki reformlarını protesto etmek amacıyla bir günlük greve gitti.

Ülke çapında 10 büyük sendikanın yanı sıra çiftçilerin de destek verdiği "Bharat Bandh" ( Hindistan'ı Kapat) adı verilen grev, kamu hizmetleri ve üretimde kısmi aksamalara yol açtı.

Birçok eyalette işçilerin gösterileri nedeniyle demir yolu taşımacılığı ve ulaşımın yanı sıra bankalar, sigorta şirketleri ile süpermarketlerin hizmetlerinde aksamalar meydana geldi.

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'daki bir tren yolunda grev yürüyüşü yapan protestocular, Başbakan Modi aleyhine sloganlar attı.

Hindistan'ın finans merkezi Mumbai'de de devlet bankalarının özelleştirilmesine karşı protestolar düzenlendi.

Doğu Odisha eyaleti de gösterilere sahne olurken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Güney Kerala eyaletinde ise iş yerleri ve okulların kapatıldığı bildirildi.

İşçiler, maaş artışı ve özelleştirilmenin durdurulmasını istiyor

Protestolar ve grevlere katılan işçilerin talepleri arasında maaş artışı, devlet işletmelerinin özelleştirilmesinin durdurulması, yeni iş yasalarının geri çekilmesi ve kamu sektöründeki boş pozisyonların doldurulması yer alıyor.

Çiftçiler ise buğday ve pirinç gibi ürünlerin alım fiyatlarının artırılmasını talep ediyor.

Modi hükümetinin tepki çeken ekonomi politikaları

Başbakan Modi hükümeti, ekonomi politikaları kapsamında, son dönemlerde Hindistan ekonomisinin bazı sektörlerini doğrudan yabancı yatırımlara açarak bu alanlarda üretimi artırmak için milyarlarca dolarlık teşvik paketleri açıklamıştı.

Hükümet ayrıca zarar eden devlet şirketlerini özelleştirerek bütçe açığını kapatmayı hedeflemiş, işçilere de daha yüksek yasal asgari ücret, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri vadeden bir dizi yasayı yürürlüğe almıştı.