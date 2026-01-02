Hindistan'da içme suyunun kirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan ishal salgınında en az 10 kişi öldü
Hindistan'ın Indore kentinde içme suyu boru hattındaki sızıntı nedeniyle yaşanan ishal salgınında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Salgından 1400'den fazla kişi etkilendi. Madya Pradeş Başbakanı, sorumluların görevden alınacağını açıkladı.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore kentinde içme suyunun kirlenmesiyle ortaya çıkan ishal salgını sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
The Times of India gazetesinin haberine göre, kentteki bir bölgede üzerine tuvalet inşa edilen bir noktadan geçen içme suyu boru hattında bir sızıntı tespit edildi ve ardından ishal salgını başladı.
Salgından 1400'den fazla kişi etkilendi.
Indore Belediye Başkanı Pushyamitra Bhargava, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav ise sorumluların görevden alınmasını emrettiğini, konuya ilişkin önlem alınacağını bildirdi.
Öte yandan, laboratuvar testleri ishal salgınının kirlenen içme suyundan kaynaklandığını doğruladı.