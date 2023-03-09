Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da Holi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Güncel Haberler

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Çarşamba günü binlerce kişi Holi Festivali'nı kutlamak için biraraya geldi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Çarşamba günü binlerce kişi Holi Festivali'nı kutlamak için biraraya geldi.

"Renklerin festivali" diye de bilinen ve Hindistan'daki en önemli ve en geniş katılımlı festivallerden biri olarak her sene gerçekleştirilen etkinlik, iyinin kötüye karşı zaferini simgeliyor.

Sabahın erken saatlerinde parklarda, sokaklarda ve açık alanlarda toplanan halk, etrafı rengarenk boyamak için renkli toz boyalar ve su tabancalarıyla hazırlık yaptı.

Festivalde insanlar birbirlerine gulal adı verilen renkli toz boyalardan sürerken, müzik ve geleneksel şarkılar da eğlenceye eşlik etti.

Holi, Şubat sonu veya Mart başına denk gelen Hindu ayı Phalguna'da dolunay gününde kutlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yeni Delhi India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title