Hindistan'da Holi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Çarşamba günü binlerce kişi Holi Festivali'nı kutlamak için biraraya geldi.

"Renklerin festivali" diye de bilinen ve Hindistan'daki en önemli ve en geniş katılımlı festivallerden biri olarak her sene gerçekleştirilen etkinlik, iyinin kötüye karşı zaferini simgeliyor.

Sabahın erken saatlerinde parklarda, sokaklarda ve açık alanlarda toplanan halk, etrafı rengarenk boyamak için renkli toz boyalar ve su tabancalarıyla hazırlık yaptı.

Festivalde insanlar birbirlerine gulal adı verilen renkli toz boyalardan sürerken, müzik ve geleneksel şarkılar da eğlenceye eşlik etti.

Holi, Şubat sonu veya Mart başına denk gelen Hindu ayı Phalguna'da dolunay gününde kutlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.

(XHTV)