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Hindistan'da Hindu hacıları taşıyan otobüse silahlı saldırı: 9 ölü

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Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Otobüs ateş açılması sonucu vadiye düşerken, 33 kişi de yaralandı. Saldırının sorumlusu henüz belirlenemedi.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da yetkililer, Mata Vaishno Devi Tapınağı'na giden Hindu hacıları taşıyan otobüsün Cammu Keşmir'in Reasi bölgesinde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Ateş açılan otobüsün vadiye düştüğünü kaydeden yetkililer, 9 kişinin öldüğünü, 33 kişinin yaralandığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, saldırının Hindistan yönetimine karşı yerel silahlı gruplar tarafından düzenlendiğini iddia etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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