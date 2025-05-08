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Hindistan'da Helikopter Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Helikopter Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Uttarkashi bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında, pilot dahil 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Eyalet Başbakanı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü

UTTARAKHAND - Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Uttarkashi bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında pilot dahil 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Hindistan'da 7 kişiyi taşıyan helikopter düştü. Uttarakhand eyaletinde Uttarkashi bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında pilot dahil 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Helikopterin Dehra Dun şehrinden Harsil köyündeki helikopter pistine gittiği öğrenildi.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ruhları huzur bulsun. Kederli ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma emri verdiğini bildiren Dhami, "Konuyla ilgili yetkililerle temas halindeyim. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SOHAİL KHAN - Güncel
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