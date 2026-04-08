Hindistan, Orta Doğu'daki gerilimin mali etkilerini azaltmak için büyük havalimanlarında indirim yaptı

Hindistan'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilimin havacılık sektöründe maliyetleri artırması üzerine, büyük havalimanlarında iniş ve park ücretlerinde 3 ay süreyle yüzde 25 indirim yapılması kararlaştırıldı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Havalimanları Ekonomik Düzenleme Kurumu (AERA), artan maliyetlerden etkilenen hava yolu şirketlerine geçici destek sağlanmasına karar verdi.

Hindistan, Pakistan hava sahasını kullanamıyor ve uçaklar daha uzun güzergahlara yöneliyor. Orta Doğu'daki gelişmeler de hava yolu şirketlerinin işletme maliyetlerini artırıyor.

Hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden birini jet yakıtı oluşturuyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
