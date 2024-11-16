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Hindistan'da Hastane Yangınında 10 Bebek Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Hastane Yangınında 10 Bebek Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebeğin hayatını kaybettiği, 16 bebeğin durumunun kritik olduğu bildirildi. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı ve hastane personelinin yangın alarmlarının devreye girmediğini belirtmesi dikkat çekti.

(ANKARA) - Hindistan'ın kuzeyindeki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında en az 10 bebeğin hayatını kaybettiği, 16 bebeğin ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hindistanlı yetkililer, Uttar Pradesh eyaletindeki Jhansi kentinde meydana gelen hastane yangınında personelin içeri girerek 45 bebeği kurtarmayı başardığını, ancak en az 16 bebeğin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Maharani Laxmibai Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün gece gerçekleşen yangının elektrik arızasından kaynaklandığı belirtiliyor. Yoğun bakım ünitesine yangın alarmları yerleştirilmiş olmasına rağmen, ebeveynler ve görgü tanıkları yangın sırasında alarmların devreye girmediğini belirtti. Hastane personelinin duman ve yangın belirtileri gördükten sonra harekete geçtiği aktarıldı.

Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, devlet hastanesinde şubat ayında bir güvenlik incelemesi yapıldığını ve haziran ayında da bir yangın tatbikatı gerçekleştirildiğini söyledi. Eyalet yetkilileri yaslı aileler için 500 bin Hindistan Rupisi tazminat ödeneceğini açıkladı.

Ölümleri "yürek burkucu" olarak nitelendiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu olayda masum çocuklarını kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Tanrı'ya onlara bu büyük kayba dayanma gücü vermesi için dua ediyorum" dedi.

Bu olay, Hindistan'da son altı ay içinde yenidoğan bebeklerin öldüğü ikinci önemli hastane yangını. Mayıs ayında Delhi'deki özel bir yenidoğan tesisinde çıkan yangında altı bebek ölmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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