Hindistan'da Hastalığa Yakalanan 57.000'den Fazla Sığır Telef Oldu

AMRİTSAR, 15 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Pencap eyaletindeki bir köyde bir adam bir sığır ahırında bir ineği temizliyor, 14 Eylül 2022. Güney Asya ülkesinde yayılmaya devam eden yumrulu deri hastalığı (LSD) nedeniyle Hindistan'da son dört buçuk ayda 57.000'den fazla sığır telef oldu.

AMRİTSAR, 15 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Pencap eyaletindeki bir köyde bir adam bir sığır ahırında bir ineği temizliyor, 14 Eylül 2022. Güney Asya ülkesinde yayılmaya devam eden yumrulu deri hastalığı (LSD) nedeniyle Hindistan'da son dört buçuk ayda 57.000'den fazla sığır telef oldu. Hastalıktan etkilenen bölgeler arasında başkent Delhi bölgesi ve Haryana, Pencap, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradeş ve Andhra Pradeş eyaletleri yer alıyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)