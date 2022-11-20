Hindistan'da Hasat Mevsimi İçin Bambudan Sepet Ören Köylüler Güncel Haberler NAGAON, 20 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon kasabasına bağlı bir köyde, hasat mevsiminde tohumları depolamak için bambulardan sepet ören köylüler, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua) NAGAON, 20 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon kasabasına bağlı bir köyde, hasat mevsiminde tohumları depolamak için bambulardan sepet ören köylüler, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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