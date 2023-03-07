Hindistan'da Halk Holi Festivali'ne Hazırlanıyor
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, renklerin festivali Holi'yi kutlamak için hazırlık yapan insanlarla telaşlı bir hareketliliğe büründü.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, renklerin festivali Holi'yi kutlamak için hazırlık yapan insanlarla telaşlı bir hareketliliğe büründü.
Baharın gelişini ve kışın sonunu simgeleyen Holi, bu yıl 10 Mart'a denk geliyor.
Festival boyunca insanlar birbirlerine boya sürüyor ve renkli su atıyorlar.
Hindistan başkentindeki pazarlar, renk renk tozlar, su tabancaları, balonlar, şekerlemeler ve geleneksel giysilerle dolu.
Aslında Hinduların bayramı olan Holi, farklı din ve topluluklara mensup insanlar tarafından da kutlanıyor. Festival, çiftçiler için ilkbaharda ekinlerin hasat mevsiminin başlangıcını ifade ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)