Hindistan'da Halk Holi Festivali'ne Hazırlanıyor Güncel Haberler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, renklerin festivali Holi'yi kutlamak için hazırlık yapan insanlarla telaşlı bir hareketliliğe büründü. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, renklerin festivali Holi'yi kutlamak için hazırlık yapan insanlarla telaşlı bir hareketliliğe büründü. Baharın gelişini ve kışın sonunu simgeleyen Holi, bu yıl 10 Mart'a denk geliyor. Festival boyunca insanlar birbirlerine boya sürüyor ve renkli su atıyorlar. Hindistan başkentindeki pazarlar, renk renk tozlar, su tabancaları, balonlar, şekerlemeler ve geleneksel giysilerle dolu. Aslında Hinduların bayramı olan Holi, farklı din ve topluluklara mensup insanlar tarafından da kutlanıyor. Festival, çiftçiler için ilkbaharda ekinlerin hasat mevsiminin başlangıcını ifade ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Yeni Delhi India Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hindistan'da Halk Holi Festivali'ne Hazırlanıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.