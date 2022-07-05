Hindistan'da gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta kaçak saf altın ele geçirdi Hindistan'da gümrük yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den Yeni Delhi'ye giden bir uçağın koltuk şeritlerine gizlenmiş yaklaşık 1000 gram saf altın ele geçirdi. Hindistan'da gümrük yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den Yeni Delhi'ye giden bir uçağın koltuk şeritlerine gizlenmiş yaklaşık 1000 gram saf altın ele geçirdi. Al Arabiya'nın haberine göre, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na inen uçakta gizlenmiş yaklaşık 55 bin dolar değerinde işlenmemiş kaçak altın bulundu. Yetkililer, Twitter'dan yaptıkları açıklamada, "Gümrük yetkilileri Abu Dabi'den gelen uçakta arama gerçekleştirdi ve koltuk şeritlerine gizlenmiş işlenmemiş altın buldu. Aramada 938,25 gram saf altın ele geçirildi." ifadesini kullandı. Gümrük yetkilileri, olayla ilgili incelemelere devam edildiğini bildirdi. AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel Güncel Haberler

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