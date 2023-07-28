Hindistan'da Geri Dönüşüm İşçilerine Büyük Piyango!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde geri dönüşüm işçisi 11 kadın, birlikte para toplayarak piyango bileti satın aldı ve 1 milyon 215 bin 650 dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. Kazanılan parayı ev yapmak, borçları ödemek ve çocukların eğitimi için kullanacak olan kadınlar, birlikte bilet almaya devam ederek başka piyangoları da kazanmayı umuyor.