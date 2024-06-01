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Hindistan'da Genel Seçimlerin Son Aşaması Tamamlandı

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Hindistan'da genel seçimlerin sonuncu olan 7. aşaması tamamlandı. 57 seçim bölgesinde 904 aday yarıştı ve yaklaşık 100,6 milyon seçmen oy kullandı. Başbakan Narendra Modi de oy için mücadele eden başlıca adaylar arasında yer aldı. Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

YENİ Hindistan'da seçmenler, genel seçimlerin sonuncu olan 7. aşamasında parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan seçimlerin son aşamasında 57 seçim bölgesinde 904 aday yarışıyor.

Bihar, Himaçal Pradeş, Uttar Pradeş, Pencap, Jarkand, Odişa, Batı Bengal eyaletleri ve Chandigarh birlik bölgesinde yaklaşık 100,6 milyon seçmen oy vermeye başladı.

Son aşamada oy için mücadele eden başlıca adayların arasında Uttar Pradeş eyaletindeki Varanasi bölgesinde yarışan Başbakan Narendra Modi de yer alıyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'de sona erecek.

Seçim yetkililerince yapılan açıklamada, 7 kademeli seçimlerin son aşamasının "dünyanın en büyük seçim maratonunun finali" olacağı belirtilerek, aşırı sıcaklara rağmen seçmenlerin sandık başına gittiği ifade edildi.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar süren seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta oy verdi. Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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