Hindistan'da genç rapçi ve siyasetçi Sidhu, silahlı saldırıda öldürüldü - Haberler

YENİ Hindistan'da 28 yaşındaki rap müzik sanatçısı ve siyasetçi Shubhdeep Singh Sidhu, Pencap eyaletinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Sidhu Moose Wala sahne adıyla tanınan, etnik Pencabi grubu mensubu rap sanatçısı Sidhu, Pencap'ın Mansa bölgesinde trafikte aracını kullandığı sırada silahla vuruldu.

Şarkılarında farklı müzik türlerini harmanlayan rapçi Sidhu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırıda iki kişi de yaralandı.

Emniyet yetkilileri, cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, olay yerinde 3 farklı silaha ait olduğu düşünülen yaklaşık 30 mermi kovanı bulunduğunu ifade etti.

Saldırının, Sidhu'nun da aralarında olduğu bazı isimleri korumakla sorumlu kişilerin sayısının 28 Mayıs'ta düşürülmesinin ardından düzenlenmesi dikkati çekti.

Pencap hükümeti, 28 Mayıs'ta aldığı kararla Sidhu'nun da aralarında olduğu 424 "önemli isme" sağlanan koruma sayısını azaltmıştı.

2021'deki cinayetin intikamı için öldürülmüş olabilir

Sidhu'nun mensubu olduğu Hindistan Ulusal Kongresi Partisi yetkilileri, olayı "siyasi cinayet" olarak niteledi. Partililer de ülkenin farklı bölgelerinde sokaklara çıkarak protesto ettikleri cinayetle ilgili adalet sağlanmasını istedi.

Hayranları, Hindistanlı sanatçılar ve siyasetçiler, sosyal medyada cinayetten dolayı üzüntülerini ifade etti.

Diğer yandan, Pencap'ın üst düzey emniyet yetkilisi VK Bhawra, ön soruşturmanın, cinayetin çeteler arası rekabet nedeniyle işlenmiş olabileceği sonucunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kanada'da Goldy Brar adıyla tanınan ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan Satinder Singh'e ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, cinayet üstlenildi. Cinayetin, Shiromani Akali Dal Partisi gençlik kolu yetkililerinden Vicky Middukhera'nın öldürülmesinin intikamı olarak işlendiği kaydedildi.

Delhi polisi de rapçi Sidhu saldırısının, Middukhera'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceğini açıkladı.

Shiromani Akali Dal Partisi gençlik kolu yetkilisi Middukhera, Ağustos 2021'de Pencap'ta öldürülmüştü.

Middukhera ile Sidhu arasında, Pencap müzik sektörünün liderliği konusunda düşmanlık yaşanıyordu. Bu nedenle, Middukhera'nın öldürülmesinde, Sidhu ve menajerinin rolü olduğu iddia edilmişti.

2018'de çıkardığı albümle Kanada Billboard Albümleri listesine giren Sidhu, İngiltere ve ABD'deki Pencaplılar ile Hintler arasında da ünlüydü.

Sidhu, Hindistan Ulusal Kongresi Partisi'ne 2021'de katılarak Pencap milletvekili seçimine girmiş ancak başarılı olamamıştı.

Sidhu hakkında bir şarkısında silah kültürüne ve şiddete teşvik ettiği iddiasıyla Hindistan Silah Yasası kapsamında 2020'de dava açılmıştı.