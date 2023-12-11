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Hindistan'da gazeteci Asıf Sultan tahliye edildi

11 Aralık 2023 22:26 Güncelleme: 22:28 Abone Ol

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5 yıldır hapiste tutulan gazeteci Asıf Sultan hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Sultan'ın dava boyunca hapis cezasına çarptırılmasını iptal etti ve derhal serbest bırakılmasına hükmetti. Ayrıca, Sultan'ın gözaltına alınırken prosedürlere uyulmadığı da belirtildi.