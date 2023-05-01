Hindistan'da Gaz Kaçağından Ölenlerin Sayısı 11'e Yükseldi

YENİ DELHİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın Pencap eyaletinde gaz sızıntısından yaşamını yitirenlerin sayısı Pazar günü 11'e yükseldi.

Yerel yönetimden bir yetkilinin Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamaya göre olay, Pencap'ın Ludhiana kentindeki kalabalık nüfuslu Giaspura bölgesinde çok sayıda fabrikanın bulunduğu bir alanda meydana geldi. Yerel yetkililer ölümlere, bir fabrikadan kanalizasyona bırakılan bazı kimyasalların ortaya çıkardığı zehirli gaz emisyonunun yol açtığından şüpheleniyor.

Yaşamını yitirenler arasında üç çocuk ve beş kadın bulunuyor. Ölenlerin beşi ise aynı ailenin mensupları.

Ayrıca gazdan zehirlenen en az dört kişi, hala yerel bir hastanede tedavi görüyor. Gazdan etkilenenlerin, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş ile doğusundaki Bihar eyaletlerinden gelen göçmen işçiler olduğu belirtildi.

Gaz sızıntısının kaynağı ve gazın türü ise henüz belirlenemedi.

Bu arada Pencap yönetimi, ölenlerin ailelerine 200.000 Hindistan rupisi (yaklaşık 2.446 ABD doları), zehirlenenlerin her birine ise 50.000 Hindistan rupisi (yaklaşık 611 ABD doları) tazminat ödeneceğini duyurdu.