Hindistan'da Ganesh Chaturthi Festivalinin Sonunda Figürler Suya Batırıldı Güncel Haberler Hindistan'da 10 gün süren Ganesh Chaturthi festivali, Cuma günü Hindu tanrısı Ganesh'in figürlerinin suya daldırılmasıyla sona erdi. Hindistan'da 10 gün süren Ganesh Chaturthi festivali, Cuma günü Hindu tanrısı Ganesh'in figürlerinin suya daldırılmasıyla sona erdi. Her sene figür, müzik ve grup ilahileri eşliğinde halka açık bir geçit töreninde taşınıyor, sonrasında Kameri ayın 14. gününde nehir veya deniz gibi yakındaki bir suya batırılıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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