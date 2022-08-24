Hindistan'da Ganesh Chaturthi Festivali İçin Hazırlıklara Başlandı Güncel Haberler AMRİTSAR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Pencap eyaletinin Amritsar kentinde yaklaşan Ganesh Chaturthi festivali için bir figür üzerinde çalışan bir kadın, 23 Ağustos 2022. AMRİTSAR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Pencap eyaletinin Amritsar kentinde yaklaşan Ganesh Chaturthi festivali için bir figür üzerinde çalışan bir kadın, 23 Ağustos 2022. Ganesh Chaturthi festivali ile, Hinduların bilgelik, refah ve iyi şans tanrısı olarak yaygın bir biçimde taptığı Lord Ganesha'nın doğum günü kutlanıyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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