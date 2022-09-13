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Hindistan'da galeride çıkan yangın otele sıçradı, 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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Hindistan'da galeride çıkan yangın otele sıçradı, 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

YENİ Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde, içinde otel de bulunan binada çıkan yangında 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

YENİ Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde, içinde otel de bulunan binada çıkan yangında 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, Secunderabad kentinde bir binanın bodrum katındaki elektrikli scooter galerisinde çıkan yangının aynı binanın üst katındaki otele sıçradığını belirtti.

Yangında binadaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 9 kişinin de tedavi için hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yangında yaşanan can kayıplarından dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "Yaslı ailelere başsağlığı dileriz. Yaralıların bir an önce iyileşmesini umuyoruz." dedi.

Modi, ayrıca ölenlerin yakınlarına 200 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 2 bin 530 dolar) ve yaralılara 50 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 630 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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