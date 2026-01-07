Hindistan'da Fil Saldırısı: 6 Ölü, 4 Yaralı

YENİ DELHİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinde meydana gelen iki ayrı saldırıda vahşi bir filin ezdiği aynı aileden 4 kişinin de dahil olmak üzere en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Salı günü geç saatlerde Batı Singhbhum bölgesindeki Goilkera blokunun Sowan köyünde meydana gelen saldırılarda filin evlere daldığı, duvarları yıktığı ve uyuyan insanları ezdiği belirtildi.

Saldırılarda yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yerel The Avenue Mail haber sitesine göre son olayla birlikte Chaibasa bölgesinde fil saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir hafta içinde 15'e yükseldi.

Vahşi yaşam uzmanları, kitlesel kentleşme, ormanların yok edilmesi, ormanlık alanların işgali, ormanlardaki tampon bölgelerin ortadan kalkması gibi sebepler nedeniyle vahşi hayvanların yerleşim alanlarına girmeye çalıştığını söylüyor.