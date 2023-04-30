Hindistan'da Fabrikadan Sızan Zehirli Gaz Nedeniyle 9 Kişi Öldü

YENİ DELHİ, 30 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Ludhiana şehrinde Pazar günü bir fabrikadan zehirli gaz sızması sonucu en az 9 kişi öldü, 11 kişi de rahatsızlandı.

YENİ DELHİ, 30 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Ludhiana şehrinde Pazar günü bir fabrikadan zehirli gaz sızması sonucu en az 9 kişi öldü, 11 kişi de rahatsızlandı.

Yerel polis yetkililerinin telefonda Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, gaz sızıntısı Sahnewal bölgesindeki Sherpur Chowk yakınlarındaki Sua Yolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Yetkililer alanın kordon altına alındığını ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin kurtarma operasyonu için olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Ludhiana Batı Bölgesi'nden yetkili Swati Tiwana, "NDRF ekibi insanları tahliye etmek için olay yerinde bulunuyor ve kurtarma operasyonunu yürütecek. Olayda 9 kişi öldü ve 11 kişi de rahatsızlandı" ifadelerini kullandı.

Gazdan etkilenenlerin hastaneye kaldırıldığını söyleyen yetkili, olayın meydana geldiği bölgenin yoğun nüfuslu olduğunu da sözlerine ekledi.