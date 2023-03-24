Hindistan'da eski muhalefet partisi lideri Gandhi, parlamentodaki görevinden alındı

YENİ Hindistan'da, başbakanın da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan eski muhalefet partisi lideri Rahul Gandhi, parlamentodaki görevinden alındı.

YENİ Hindistan'da, başbakanın da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan eski muhalefet partisi lideri Rahul Gandhi, parlamentodaki görevinden alındı.

Hindistan parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kerala eyaletindeki bir seçim bölgesini ana muhalefet Kongre Partisinin (INC) bir üyesi olarak temsil eden Gandhi'nin, ceza aldığı tarihten itibaren parlamentonun alt kanadındaki üyeliğinden alındığı belirtildi.

Hapis cezası kararının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gandhi, "Hindistan için savaştığını ve bedeli neyse ödemeye hazır olduğunu" söyledi.

INC Başkanı Mallikarjun Kharge ise, Gandhi'nin temyize başvuracağını söyleyerek, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetini "korkak ve diktatör" olarak nitelendirdi.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılan Gandhi'ye karara itiraz etmesi için 30 gün süre tanırken, temyiz mahkemesinin Gandhi'nin mahkumiyet kararını bozması halinde eski muhalefet partisi lideri parlamentodaki görevine geri gelebilecek.

INC parti üyeleri, kararı protesto etmek amacıyla bugün meydanlara ineceğini duyurmuştu.

Hindistan Kongre Partisi (INC) üyesi Gandhi'nin avukatlarının yaptığı açıklamada, yargılama esnasında yasal prosedürlerin doğru biçimde uygulanmadığı ve Gandhi'nin Purnesh Modi'yi değil Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kastettiği ve davayı onun açması gerektiği kaydedilmişti.

INC, sosyal medya hesabından Gandhi'nin cezaya karşı temyiz başvurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Gandhi, 2019'da Karnataka eyaletinde bir miting esnasında kaçak elmas kralı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi Başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek "hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadelerini kullanmıştı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden bir milletvekili olan Purnesh Modi, Gandhi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Hindistan'da Nisan 2024'te genel seçim yapılması planlanıyor.