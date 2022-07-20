Hindistan'da eski BJP sözcüsü Hz. Muhammed'e hakaretten tutuksuz yargılanacak - Haberler

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Hindistan'da eski BJP sözcüsü Hz. Muhammed'e hakaretten tutuksuz yargılanacak

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Hindistan'da eski BJP sözcüsü Hz. Muhammed'e hakaretten tutuksuz yargılanacak

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, iktidardaki Halk Partisinin (BJP) eski sözcüsü Nupur Sharma'nın, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaretten tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, iktidardaki Halk Partisinin (BJP) eski sözcüsü Nupur Sharma'nın, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaretten tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Times of India sitesinin haberine göre, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle hakkında dava açılan Sharma, Yüksek Mahkemede tutuksuz yargılanacak.

Mahkeme ayrıca, Sharma'yı davalarla ilgili herhangi bir emniyet işleminden kaynaklanabilecek olası cebri eylemden de koruma kararı verdi.

Sharma'nın Hindistan genelinde kendisine karşı açılan tüm emniyet işlemlerini bir araya getirmek için yaptığı yazılı başvurusunu da değerlendirmeye alındı.

Emniyet tarafından, 1'i Delhi'de, 5'i Maharashtra'da, 2'si Batı Bengal'de ve 1'i Telangana'da olmak üzere Sharma'ya karşı toplam 9 işlem başlatıldığı bildirildi.

Sharma'nın bir sonraki duruşması 10 Ağustos'ta görülecek.

Hindistan'da BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti. İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 8 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Sharma'ya İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 9 Haziran'da dava açılmıştı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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