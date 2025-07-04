Hindistan'da Eski Araçlar İçin Yakıt Yasağı Askıya Alındı

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Yeni Delhi'de kullanım ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yakıt yasağı, artan kamuoyunun tepkisi ve muhalefet eleştirileri sonrası askıya alındı. Yerel yönetim, kısıtlamanın uygulanamayacağını duyurdu.

YENİ DELHİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kullanım ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yakıt yasağı, artan kamuoyu tepkisi üzerine perşembe günü askıya alındı.

Karar, başkent sakinlerinin sert tepkisi ve muhalefet parti liderlerinden gelen eleştirilerin ardından iki gün sonra geri çekildi.

Yeni Delhi yerel yönetimi, Hava Kalitesi Yönetim Komisyonu'na gönderdiği yazıda, eski araçlara uygulanması planlanan yakıt kısıtlamasının hayata geçirilemeyeceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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