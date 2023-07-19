Hindistan'da Elektrik Trafosu Patlaması: 15 Ölü, 6 Yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir elektrik trafosunun patlaması sonucu, bir polis memuru ve üç güvenlik personeli dahil en az 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Patlamanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ DELHİ, 19 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde Çarşamba günü bir elektrik trafosunun patlaması sonucu, aralarında bir polis memuru ve üç güvenlik personelinin de bulunduğu en az 15 kişi öldü, 6 kişi de ağır yaralandı.

Polis yaptığı açıklamada, Uttarakhand'ın başkenti Dehradun'un yaklaşık 266 kilometre doğusundaki Chamoli ilçesinde bir proje sahasına yerleştirilen trafonun patlaması sonucu Alaknanda nehri üzerindeki köprünün elektrikle yüklendiğini belirtti.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, hayatını kaybedenler için derin üzüntü içinde olduğunu belirtirken, olayla ilgili soruşturma açılmasını emretti.