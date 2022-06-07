Hindistan'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı - Haberler

Hindistan'da Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı KALKÜTA, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin merkezi Kalküta'da Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları sırasında aslan dansı performansı sergilendi, 5 Haziran 2022. KALKÜTA, 7 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin merkezi Kalküta'da Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları sırasında aslan dansı performansı sergilendi, 5 Haziran 2022. Kalküta'daki Çin Başkonsolosluğu ve çeşitli yerel Çin toplum kurulu şları tarafından burada bir Ejderha Teknesi Festivali düzenlendi. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Bengal India Güncel Haberler

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