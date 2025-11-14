Haberler

Hindistan'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Güvenli Şekilde Atladı

Güncelleme:
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 'Pilatus PC-7 Mk II' tipi eğitim uçağı, Tamil Nadu eyaletinde rutin görev sırasında düştü. Pilot güvenli bir şekilde uçağı terketti, bölgede hasar yok. Kazanın nedeni soruşturuluyor.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının ülkenin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Pilatus PC-7 Mk II" tipi eğitim uçağının rutin görev sırasında kaza geçirdiği belirtildi.

Uçağın, Tamil Nadu'nun başkenti Chennai yakınlarında düştüğü ifade edilen açıklamada, pilotun düşüşten önce uçaktan güvenli şekilde atladığı aktarıldı.

Uçağın düştüğü bölgede herhangi bir hasar görülmediğine işaret edilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



