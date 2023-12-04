Hindistan'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti
Hindistan Hava Kuvvetleri Akademisine (AFA) bağlı eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Hindistan Hava Kuvvetleri Akademisine (AFA) bağlı eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, AFA'ya ait "Pilatus PC 7 Mk II" tipi tek motorlu uçak, Telangana eyaletinin Hyderabad kentinden eğitim için havalandı.
Eğitim uçağının, kalkıştan bir süre sonra Telangana'nın Medak bölgesinde düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 pilot yaşamını yitirdi.
Hindistan Hava Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.