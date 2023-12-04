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Hindistan'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

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Hindistan Hava Kuvvetleri Akademisine (AFA) bağlı eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri Akademisine (AFA) bağlı eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, AFA'ya ait "Pilatus PC 7 Mk II" tipi tek motorlu uçak, Telangana eyaletinin Hyderabad kentinden eğitim için havalandı.

Eğitim uçağının, kalkıştan bir süre sonra Telangana'nın Medak bölgesinde düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 pilot yaşamını yitirdi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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