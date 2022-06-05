Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı - Haberler

Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı AGARTALA, 5 Haziran 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Tripura'nın başkenti Agartala'nın dış mahallelerinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla ağaçlara sarılan okul öğrencileri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua) AGARTALA, 5 Haziran 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Tripura'nın başkenti Agartala'nın dış mahallelerinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla ağaçlara sarılan okul öğrencileri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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