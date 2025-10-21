Haberler

Hindistan'da Diwali Festivali Hava Kirliliğine Yol Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diwali Festivali kutlamaları kapsamında patlatılan havai fişekler, Yeni Delhi'de hava kalitesini 'tehlikeli' seviyelere düşürdü. Hava Kalitesi Endeksi 360 seviyesine ulaştı ve çevre dostu havai fişek kullanımına rağmen kirlilik arttı.

Hindistan'da dün başlayan Diwali Festivali (Işık Bayramı) kapsamında kullanılan havai fişekler başkent Yeni Delhi'nin hava kalitesinde düşüşe yol açtı.

BBC'nin haberine göre, Diwali kutlamaları kapsamında kentin birçok noktasında havai fişek patlatılması hava kalitesini olumsuz etkiledi.

Hükümet verilerine göre, Yeni Delhi'de "tehlikeli" seviye sayılan Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 300 seviyesini aşarak 360'a ulaştı.

Yüksek mahkeme, hava kirliliğini yüzde 20 ila 30 azaltan çevre dostu "yeşil" havai fişek kullanımına sınırlı süreliğine izin verse de kutlamaların geleneksel havai fişeklerle yapılması ve gece geç saatlere kadar sürmesi hava kalitesini daha da kötüleştirdi.

Hindistan'da hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı (GRAP) kapsamında Yeni Delhi ve çevresinde hava kalitesini iyileştirmek amacıyla dizel jeneratörlerin kullanımı ile kömür ve odun yakılmasına kısıtlamalar getirildi.

Diwali Işık Bayramı

Hindu inancına göre, Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor.

Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.

Bina ve sokaklarını özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için de vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.