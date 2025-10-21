Hindistan'da Diwali Festivali Hava Kirliliğine Yol Açtı

Hindistan'da dün başlayan Diwali Festivali (Işık Bayramı) kapsamında kullanılan havai fişekler başkent Yeni Delhi'nin hava kalitesinde düşüşe yol açtı.

BBC'nin haberine göre, Diwali kutlamaları kapsamında kentin birçok noktasında havai fişek patlatılması hava kalitesini olumsuz etkiledi.

Hükümet verilerine göre, Yeni Delhi'de "tehlikeli" seviye sayılan Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 300 seviyesini aşarak 360'a ulaştı.

Yüksek mahkeme, hava kirliliğini yüzde 20 ila 30 azaltan çevre dostu "yeşil" havai fişek kullanımına sınırlı süreliğine izin verse de kutlamaların geleneksel havai fişeklerle yapılması ve gece geç saatlere kadar sürmesi hava kalitesini daha da kötüleştirdi.

Hindistan'da hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı (GRAP) kapsamında Yeni Delhi ve çevresinde hava kalitesini iyileştirmek amacıyla dizel jeneratörlerin kullanımı ile kömür ve odun yakılmasına kısıtlamalar getirildi.

Diwali Işık Bayramı

Hindu inancına göre, Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor.

Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.

Bina ve sokaklarını özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için de vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.