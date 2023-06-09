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Hindistan'da Delhi-Mumbai seferi asılsız bomba ihbarı nedeniyle 2 saat gecikti

Hindistan'da Delhi-Mumbai seferi asılsız bomba ihbarı nedeniyle 2 saat gecikti

Güncel Haberler

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Mumbai'ye yapılacak uçuş, bir yolcunun asılsız bomba ihbarı nedeniyle 2 saat gecikti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Mumbai'ye yapılacak uçuş, bir yolcunun asılsız bomba ihbarı nedeniyle 2 saat gecikti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda, Delhi'den Mumbai'ye gitmek üzere olan uçaktaki bir kadın yolcu, başka bir yolcunun çantasında bomba olduğu ihbarında bulundu.

Kadın yolcu, polise, bir erkek yolcunun telefon konuşmasında "bomba" kelimesi duyduğunu ve çantasında bomba olduğunu iddia etti.

Bunun üzerine, Dubai yolcusu adam, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Delhi-Mumbai tarifeli uçaktaki yolcular tahliye edilirken uçuş 2 saat gecikmeli yapıldı.

Polis, gözaltına alınan kişinin çantasında bomba bulunmadığını açıklarken bu kişinin annesiyle yaptığı telefon konuşmasında, havalimanı güvenliğinin içinde patlayıcı olabileceği gerekçesiyle çantasında Hindistan cevizi taşımasına izin vermediklerini söylediğini aktardı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

Yeni Delhi Gandhi India Güncel Haberler

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