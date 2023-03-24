Hindistan'da Çocuk Ölümleriyle İlişkilendirilen Öksürük Şurubu Üreticisinin Ruhsatı İptal Edildi

YENİ DELHİ, 24 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yetkililer, ürettiği öksürük şurubu Özbekistan'da 18 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen Marion Biotech adlı ilaç şirketinin üretim ruhsatını iptal etti.

Perşembe günü yerel bir gazetede çıkan haberde Uttar Pradeş'de ilaç ruhsatlandırma memuru olan S. K. Chaurasia'nın, "Neden gösterme ihtarına tatmin edici şekilde yanıt vermediği için Marion Biotech şirketinin ruhsatı iptal edildi" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Ruhsat, Uttar Pradeş İlaç Kontrol ve Ruhsatlandırma Kurumu tarafından iptal edildi.

Firmanın ruhsatı, ayrıntılı bir soruşturmanın başlatıldığı Ocak ayından bu yana askıdaydı.

Dünya Sağlık Örgütü, Ocak ayında, Marion Biotech tarafından üretilen iki öksürük şurubunun standartların altında olduğunu söyleyerek bu ilaçların kullanılması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu ayın başlarında laboratuvar testleri sonucunda şirketin saf olmayan ve sahte ilaçlar ürettiğinin anlaşılmasının ardından Hindistan polisi şirketin üç çalışanını tutuklamış ve iki çalışan hakkında arama kararı çıkarmıştı.

Marion Biotech, geçen yılın Aralık ayında Doc-1 Max adlı öksürük şurubunun Özbekistan'da 18 çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Haberlerin ardından Hindistan hükümeti, konuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı.