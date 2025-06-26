Hindistan'da Bulut Patlaması Sonucu Sel Felaketi: 5 Ölü

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Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yaşanan bulut patlaması sonrası ani yağışlar sel felaketine neden oldu. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi kayboldu ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde "bulut patlaması" sonucu ani yağışların yol açtığı sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilileri, Kullu ve Kangra bölgelerinde bulut patlaması sonucu etkili olan şiddetli yağışların sellere yol açtığını belirtti.

Yetkililer, evler, yollar ve enerji altyapısında hasara neden olan sellerde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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