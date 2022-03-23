Hindistan'da bugüne kadar 320 mobil uygulama engellendi - Haberler

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Hindistan'da bugüne kadar 320 mobil uygulama engellendi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Hindistan'da bugüne kadar 320 mobil uygulama engellendi

Hindistan'ın bugüne kadar 320 mobil uygulamayı engellediği bildirildi.

Hindistan'ın bugüne kadar 320 mobil uygulamayı engellediği bildirildi.

Press Trust of India'nın haberine göre, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Som Parkash, ülkenin iki meclisli parlamentosunun alt kanadına (Lok Sabha), bugüne kadar engellenen mobil uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Parkash, Bilgi Teknolojisi Yasası uyarınca, internet kullanıcılarına güvenilir bir ortam sunmak amacıyla toplam 320 mobil uygulamanın yasaklandığını ifade etti.

Bakan Parkash, yasaklanan mobil uygulamaların devletin egemenliği, bütünlüğü ve güvenliği için bloke edildiğini kaydetti.

Bu arada daha önce engellenen 49 mobil uygulamanın, yeni isimle faaliyete geçtiği tespit edildikten sonra şubatta tekrar engellendiği kaydedildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Mustafa Varank, Ticaret, India, Güncel, Haberler

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