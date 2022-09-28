Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da bir köyde 75 yıl sonra bir kişinin kamuda işe girmesi coşkuyla kutlandı

Güncel Haberler

Hindistan'da bir köyde 75 yıl sonra bir kişinin kamuda işe girmesi coşkuyla kutlandı

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir köyde 75 yıl sonra bir kişinin devlette iş bulması coşkuyla kutlandı.

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir köyde 75 yıl sonra bir kişinin devlette iş bulması coşkuyla kutlandı.

BBC'nin haberine göre, eyalete bağlı Sohagpur köyünden Rakesh Kumar (30), öğretmen olarak devlet okuluna atandı.

Hindistan'da kamu sektörü iş güvenliği, maaşı ve sosyal imkanlarıyla en cazip iş kolu olarak görülürken Sohagpur köyünden bir kişinin 75 yıl sonra kamuda işe alınması heyecanla karşılandı.

Haberi alan köylüler yollara dökülürken, köyün ileri gelenlerinden Devendra Chowdhary, nesillerdir köy gençlerinin kamuda iş bulma hayaliyle yaşadığını söyledi.

Chowdhary, Kumar'ın başarısının köyün üzerindeki kara bulutları kaldırdığını vurgularken bu başarının gençlere ilham olacağını kaydetti.

Bölgede çoğu öğrenci eğitim almak için kent merkezlerine gitmek zorunda kalırken şimdiye kadar kamuda iş bulamamıştı.

Kumar ise eğitim alabilmek için en yakındaki kent olan Muzaffarpur'a her gün yaklaşık 32 kilometre yol gittiğini ve bu sürecin kolay olmadığını ifade etti.

Öğretmenliğin babasının hayali olduğu ancak babasının bunu göremediğini belirten Kumar, mesleğin kendisine yeni kapıları aralamasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title