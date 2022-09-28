Hindistan'da bir köyde 75 yıl sonra bir kişinin kamuda işe girmesi coşkuyla kutlandı

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir köyde 75 yıl sonra bir kişinin devlette iş bulması coşkuyla kutlandı.

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir köyde 75 yıl sonra bir kişinin devlette iş bulması coşkuyla kutlandı.

BBC'nin haberine göre, eyalete bağlı Sohagpur köyünden Rakesh Kumar (30), öğretmen olarak devlet okuluna atandı.

Hindistan'da kamu sektörü iş güvenliği, maaşı ve sosyal imkanlarıyla en cazip iş kolu olarak görülürken Sohagpur köyünden bir kişinin 75 yıl sonra kamuda işe alınması heyecanla karşılandı.

Haberi alan köylüler yollara dökülürken, köyün ileri gelenlerinden Devendra Chowdhary, nesillerdir köy gençlerinin kamuda iş bulma hayaliyle yaşadığını söyledi.

Chowdhary, Kumar'ın başarısının köyün üzerindeki kara bulutları kaldırdığını vurgularken bu başarının gençlere ilham olacağını kaydetti.

Bölgede çoğu öğrenci eğitim almak için kent merkezlerine gitmek zorunda kalırken şimdiye kadar kamuda iş bulamamıştı.

Kumar ise eğitim alabilmek için en yakındaki kent olan Muzaffarpur'a her gün yaklaşık 32 kilometre yol gittiğini ve bu sürecin kolay olmadığını ifade etti.

Öğretmenliğin babasının hayali olduğu ancak babasının bunu göremediğini belirten Kumar, mesleğin kendisine yeni kapıları aralamasını umduğunu dile getirdi.