Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da bir kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu en az 6 işçi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da bir kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu en az 6 işçi yaşamını yitirdi.

Indian Express'in haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinin Hapur bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Altı işçinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Polis sözcüsü Surendra Singh, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına taziyelerini iletti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title