Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti
AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Hindistan'da bir kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu en az 6 işçi yaşamını yitirdi.
Hindistan'da bir kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu en az 6 işçi yaşamını yitirdi.
Indian Express'in haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinin Hapur bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.
Altı işçinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Polis sözcüsü Surendra Singh, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.
Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına taziyelerini iletti.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel