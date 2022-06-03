Hindistan'da bir kadının suya ulaşmak için hayatını riske attığı görüntü viral oldu - Haberler

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Hindistan'da bir kadının suya ulaşmak için hayatını riske attığı görüntü viral oldu

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Hindistan'da bir kadının suya ulaşmak için hayatını riske attığı görüntü viral oldu

Hindistan'da bir kadının, suya ulaşmak için herhangi bir ip yada teçhizat kullanmadan kuyuya inip çıktığı video sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'da bir kadının, suya ulaşmak için herhangi bir ip yada teçhizat kullanmadan kuyuya inip çıktığı video sosyal medyada viral oldu.

BBC'nin haberine göre, suya erişimde güçlük yaşanan Madhya Pradeş eyaletinde, bir kadının su için hayatını tehlikeye attığı görüntüler kaydedildi.

Su almak için hiçbir teçhizat kullanmadan su kuyusuna inip çıkan kadının görüntüsü sosyal medyada tepki topladı. Çok sayıda kişi, yetkilileri acilen yardım etmeye çağırdı.

Öte yandan, ANI haber ajansına konuşan Hint bir kadın, "Su biriktirmemiz için kuyuya inmemiz gerekiyor. Burada tam üç kuyu var, neredeyse hepsi kurumuş." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, hükümet yetkililerinin ve siyasi liderlerin sadece seçim dönemlerinde bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen kadın, "Su kaynağı olana kadar oy vermemeye karar verdik." dedi.

Eyalet yetkililerinin 2024'e kadar her köye su sağlama sözü verdiği ancak milyonlarca insanın halen içme suyuna erişemediği belirtiliyor.

Uluslararası raporlarda Hindistan, "su krizi son derece yüksek" olan 17 ülke arasında yer alıyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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