Hindistan'da bir hastanın tiroit bezinden Hindistan cevizinden büyük tümör alındı

Hindistan'da bir hastanın tiroit bezinden, ortalama bir Hindistan cevizinden daha büyük tümör çıkarıldı.

Hindistan'da bir hastanın tiroit bezinden, ortalama bir Hindistan cevizinden daha büyük tümör çıkarıldı.

Hint NDTV kanalının haberine göre, Delhi kentindeki Sir Ganga Ram Hastanesinden yapılan açıklamada, Bihar eyaletinde yaşayan 72 yaşındaki çiftçinin, en az 6 aydır nefes alma ve yutkunma şikayetiyle geçen ay hastaneye başvurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, yapılan tetkikler sonucunda hastanın tiroit bezinde büyük bir tümör tespit edildi. 18-20 santimetre boyutundaki tümör, yaklaşık 3 saat süren bir ameliyatla alındı.

Hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Cerrahı Dr. Sangeet Agarwal, yaptığı açıklamada, daha önce en az 250 kez tiroitteki büyük tümörleri ameliyatla çıkardıklarını söyledi.

Agarwal, ancak tümörün ağırlığı ve boyutu nedeniyle bu operasyonun "benzersiz" olduğunu vurguladı.

18-20 santimetre boyutundaki tümörün, ortalama bir Hindistan cevizinden büyük olduğuna dikkati çeken Agarwal, operasyondaki en büyük zorluğun, hastanın ses tellerine zarar gelmemesini sağlamak olduğunu belirtti.

Agarwal, operasyonda çift taraflı ses teli sinirlerinin zarar görmediğini ifade etti.

Büyük tümörlerin alındığı ameliyatlarda paratiroit bezlerinin korunmasının da oldukça önemli olduğuna işaret eden Agarwal, operasyonda 4 paratiroit bezinin de korunduğunu söyledi.

Tiroit bezinin ortalama ağırlığı 20 gram, boyutu ise birkaç santimetre civarında.