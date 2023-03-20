Hindistan'da binlerce çiftçi miting düzenleyip taleplerini dile getirdi

YENİ Hindistan'ın farklı bölgelerinden binlerce çiftçi hükümete taleplerini iletmek üzere başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

YENİ Hindistan'ın farklı bölgelerinden binlerce çiftçi hükümete taleplerini iletmek üzere başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Çiftçilerin çatı örgütlerinden Samyukt Kisan Morcha (SKM) liderliğinde, Ramlila Meydanı'nda binlerce çiftçinin katıldığı miting düzenlendi.

Puncap eyaletinden çiftçi lideri Shingara Singh Mann, AA muhabirine, çiftçilerin bütün mahsuller için asgari destek fiyatı ve borçların silinmesi gibi taleplerinin yerine getirilmediğini ve Puncap'ın yanı sıra Uttar Pradeş, Haryana, Uttarakhand eyaletlerinden çok sayıda meslektaşının protesto için başkente geldiğini belirtti.

Çiftçi liderlerinden Darshan Pal, hükümet ile anlaşamamaları halinde gelecek aylarda daha büyük gösteriler düzenleyeceklerini söyledi.

Taleplerinin karşılanmasını bekleyen çiftçi liderleri Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile bir araya geldi.

Hindistan'da çiftçi protestoları

Hindistan, 2021 yılı ülke çapında çiftçi protestolarına sahne olmuştu.

Hükümetin Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırması üzerine başta başkent Yeni Delhi'de olmak üzere ülkenin farklı noktalarında geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.

Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Narendra Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı.

En son 12 Mart'ta Maharaştra eyaletinden binlerce çiftçi, soğan fiyatlarında artış talebiyle eyaletin başkenti Mumbai'ye yürüyüş başlatmıştı.