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Hindistan'da Betel Yaprağı Pazarı

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Hindistan'da Betel Yaprağı Pazarı

AGARTALA, 24 Kasım (Xinhua) -- Güneydoğu Asya'ya özgü olan betel yaprakları, Hindistan'da sağlığa yararlarının yanı sıra büyük kültürel ve dini öneme sahiptir.

Hindistan'da Betel Yaprağı PazarıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan bir işçi, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

AGARTALA, 24 Kasım (Xinhua) -- Güneydoğu Asya'ya özgü olan betel yaprakları, Hindistan'da sağlığa yararlarının yanı sıra büyük kültürel ve dini öneme sahiptir.

Ülkedeki yaşlı ve genç insanların hepsi, refahı ve yeni başlangıçları simgeleyen kalp şeklindeki parlak yapraklardan vazgeçemiyor.

Hindistan'da uyarıcı, antiseptik ve nefes tazeleyici olarak kullanılan yapraklar, genellikle Hindistan'ın her yerinde görülen ve Paan olarak bilinen bir ikram olan betel cevizi de dahil olmak üzere çeşitli malzemelerle birlikte sarılı bir pakette beraber çiğnenir.

Gelin güne, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da betel yaprağı toptan satış pazarını ziyaret ederek başlayalım.

Hindistan'da Betel Yaprağı PazarıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Betel Yaprağı PazarıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Betel Yaprağı PazarıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Betel Yaprağı PazarıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Betel Yaprağı PazarıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Betel Yaprağı PazarıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan bir işçi, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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