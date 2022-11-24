Hindistan'da Betel Yaprağı Pazarı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan bir işçi, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

AGARTALA, 24 Kasım (Xinhua) -- Güneydoğu Asya'ya özgü olan betel yaprakları, Hindistan'da sağlığa yararlarının yanı sıra büyük kültürel ve dini öneme sahiptir.

Ülkedeki yaşlı ve genç insanların hepsi, refahı ve yeni başlangıçları simgeleyen kalp şeklindeki parlak yapraklardan vazgeçemiyor.

Hindistan'da uyarıcı, antiseptik ve nefes tazeleyici olarak kullanılan yapraklar, genellikle Hindistan'ın her yerinde görülen ve Paan olarak bilinen bir ikram olan betel cevizi de dahil olmak üzere çeşitli malzemelerle birlikte sarılı bir pakette beraber çiğnenir.

Gelin güne, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da betel yaprağı toptan satış pazarını ziyaret ederek başlayalım.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan işçiler, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da toptancı pazarından betel yapraklarını perakende mağazalarına taşıyan bir işçi, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)