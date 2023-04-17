Hindistan'da bazı köylerde kaplan saldırıları nedeniyle akşamları sokağa çıkma yasağı getirildi

Hindistan'ın kuzeyinde artan kaplan saldırılarının ardından bazı köylerde akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ANI News'in haberine göre yetkililer, Uttarakhand eyaletinin Rikhanikhal ve Dhumakot idari bölgelerindeki birçok köyde, saat 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Kaplan saldırısı nedeniyle 13 ve 15 Nisan'da 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sokağa çıkma yasağının yanı sıra, aynı bölgelerde okul ve kreşlerin 18 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Yetkililerin, kaplanların yoğun olabileceği bölgelerde nöbet tutacakları ve kaplan saldırısından etkilenen aileler ile bölgede tehlike altında olan evler hakkında yetkililere talimat verildiği ifade edildi.