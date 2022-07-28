Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler

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Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yapıldı

Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yapıldı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 30 öğrenciye tek şırınga ile Kovid-19 aşısı yaptığı gerekçesiyle bir sağlık görevlisine soruşturma açıldı.

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 30 öğrenciye tek şırınga ile Kovid-19 aşısı yaptığı gerekçesiyle bir sağlık görevlisine soruşturma açıldı.

BBC'de yer alan habere göre olay, Sagar semtinde öğrencilere Kovid-19 aşılarının yapıldığı bir okulda yaşandı.

Çocuklarına eşlik eden veliler, sağlık görevlisinin aşılamada tek şırınga kullandığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

Aşılamayı yapan Jitendra Rai adlı sağlık görevlisi ise sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi.

Eyalet sağlık bakanlığı, olayın üzerine Rai'ye karşı ihmal davası açarken, aşılama için ekipmanların sağlanmasından sorumlu yetkili hakkında da soruşturma başlattı.

Muhalefetteki Kongre Partisinden yetkililer, eyaletin sağlık bakanının olay üzerine istifa etmesini istedi.

Şu ana kadar 2 milyardan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kılıyor. Ancak pek çok aksi örneğin yaşandığı dile getiriliyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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