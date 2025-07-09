Hindistan'da Askeri Jet Düştü: Pilotların Hayatı Kayıp

Hindistan'ın Racastan eyaletinde askeri jetin düştüğü, jetteki pilotların yaşamını yitirmiş olabileceği bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, Racastan'ın Churu bölgesinde yerel saatle 13.30 sularında uçak kazası meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, Churu bölgesindeki Banoda köyü yakınlarında Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir jetin düştüğünü ve olay yerinde ceset parçaları bulunması nedeniyle jetteki pilotların hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Kazada, bölgedeki 2 sivilin yaralandığına ilişkin raporlar olduğu aktarılırken, yetkililer ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı ve detayların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.