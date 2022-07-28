Hindistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü Hindistan'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Hindistan'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "MiG-21" uçağının Rajasthan eyaletinde askeri eğitim sırasında düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazada ağır yaralanan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel AA / Sümeyye Dilara Dinçer Racasthan Pilot India Güncel Haberler

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