Hindistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Hindistan'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
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Hindistan'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "MiG-21" uçağının Rajasthan eyaletinde askeri eğitim sırasında düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada ağır yaralanan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel