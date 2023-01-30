Hindistan'da aşırı milliyetçiler Müslümanların Hindularla evlenmesinin yasaklanmasını istedi Güncel Haberler Hindistan'da yüzlerce kişi, Müslümanların Hindu kadınlarla evlenmesini protesto ederek din değiştirme karşıtı yasalar getirilmesini istedi. Hindistan'da yüzlerce kişi, Müslümanların Hindu kadınlarla evlenmesini protesto ederek din değiştirme karşıtı yasalar getirilmesini istedi. NDTV'nin haberine göre protestocular, Müslüman erkeklerin Hindu kadınları evlilik yoluyla din değiştirmeye ikna ettikleri iddiasıyla gösteri düzenledi. Sağcı grupların aktivistleri, Mumbai'deki mitingde Müslüman-Hindu evliliklerine karşı slogan atarak din değiştirme karşıtı yasalar getirilmesini istedi ve din adına toprak gasbının durdurulmasını talep etti. Hindu sağcı örgütlerin çatı topluluğu Sakal Hindu Samaj tarafından düzenlenen gösteriye Müslümanlara karşı dini nefreti körüklemekle suçlanan Hindu milliyetçi gruplardan Rashtriya Swayamsevak Sangh ve Dünya Hindu Konseyi gibi örgütlerin liderleri ve üyeleri katıldı. Kaynak: AA / Güncel India Güncel Haberler

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