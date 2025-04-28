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Hindistan'da Araç Kuyuya Düştü: 12 Ölü

Hindistan'da Araç Kuyuya Düştü: 12 Ölü
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Madya Pradeş eyaletinde bir aracın kuyuya düşmesi sonucu en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Olay, bisikletle çarpışmanın ardından meydana geldi. Başbakan Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat sözü verdi.

YENİ DELHİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde seyir halindeki bir aracın kuyuya düşmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı açıklamaya göre kaza, pazar günü eyaletin Mandsaur bölgesinde meydana geldi. Araçta bulunanların bir tapınağa gitmekte olduğu bildirildi.

Basında yer alan haberlere göre bir bisikletle çarpışan araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yakınlardaki bir kuyuya yuvarlandı. Bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtakileri kurtarmak için kuyuya atlayan bir kişinin de öldüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayan Başbakan Narendra Modi, ölenlerin ailelerine 200,000 Hint Rupisi (yaklaşık 2,343 ABD doları) maddi tazminat ödeneceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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