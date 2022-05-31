Hindistan'da ambulansla kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi öldü - Haberler

Hindistan'da ambulansla kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi öldü
AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
NDTV'de yer alan habere göre, kaza sabah Delhi- Lucknow ulusal kara yolu üzerinde meydana geldi.
Ambulansın kamyonla çarpışması sonucu sürücü ve araçta bulunan diğer 6 kişi hayatını kaybetti.
Polis, sağlık kontrollerinin ardından ambulansla Delhi'den dönen bir ailenin 6 üyesinin kazada öldüğünü bildirdi.
AA / Mehmet Alaca - Güncel