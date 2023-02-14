Hindistan'da Adani Group'a yönelik dolandırıcılık iddiaları soruşturuluyor

Hindistan'da, muhalefet ile Narendra Modi iktidarı arasında gerilime neden olan, milyarder Gautam Adani'nin sahibi olduğu Adani Group'un dolandırıcılık ve borsada manipülasyon yaptığı iddiaları soruşturuluyor.

Hindistan'da, muhalefet ile Narendra Modi iktidarı arasında gerilime neden olan, milyarder Gautam Adani'nin sahibi olduğu Adani Group'un dolandırıcılık ve borsada manipülasyon yaptığı iddiaları soruşturuluyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), merkezi ABD'de bulunan yatırım araştırma şirketi Hindenburg Research'in milyarder Gautum Adani'nin sahibi olduğu şirketler hakkındaki dolandırıcılık ve manipülasyon iddialarını soruşturmaya başladığını doğruladı.

SEBI, Yüksek Mahkemeye sunduğu dosyada, Adani Group'un "iddiaların öncesindeki ve sonrasındaki piyasa hareketlerinin" incelendiğini bildirdi.

Şirketler hakkındaki dolandırıcılık iddialarını içeren raporun ardından, Adani ile yakın ilişkileri olduğu gerekçesiyle Narendra Modi hükümeti, muhalefetin tepkisiyle karşılaştı. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, ANI News'e verdiği röportajda, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) konuyla ilgili "korkacak ve saklayacak hiçbir şeyi olmadığını" söyledi.

Bakan Shah ayrıca Yüksek Mahkemeye taşındığı için bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getirdi.

Hindistan'da ana muhalefetteki Kongre Partisi başta olmak üzere muhalefet, Başbakan Modi ve BJP'yi, Adani Group ile uzun süredir yakın ilişkiler kurmakla eleştiriyor.

Bunun yanı sıra Kongre Partisi, hükümeti, kamu bankası olan Hindistan Devlet Bankasını (SBI) ve devlete ait bir sigorta şirketini Adani Group'a yatırım yapmaya zorlamakla suçluyor.

Kongre Partisi üyeleri, 6 Şubat'ta şirket hakkındaki dolandırıcılık iddialarının soruşturulması için başkent Yeni Delhi ile Mumbai ve Chennai kentlerinde, Adani hisselerine yatırım yaptığı bilinen sigorta şirketinin ve kamu bankasının önünde gösteri düzenlemişti.

Adani, kişisel servetinin neredeyse yarısını kaybetmişti

Hindenburg Research, 24 Ocak'ta, Adani Group hakkında, borsada manipülasyon ve muhasebe dolandırıcılığı iddialarında bulunduğu bir rapor yayımlamıştı. Bu iddiaların ardından şirket hisselerinde sert düşüşler yaşanmıştı.

Buna karşılık Adani Group ise 413 sayfalık bir savunma metni yayımlayarak iddiaları yalanlamıştı.

İddiaların ardından Adani Group bünyesinde bulunan şirketler, yaklaşık 110 milyar dolar kaybetmişti. Yatırımcıların da desteğini çekmesi üzerine, Adani'nin 120 milyar dolar olan kişisel serveti 59 milyar dolara düşmüştü.

Söz konusu düşüşler sonrası Adani, dünyanın en zengin 3'üncü kişisi konumunu kaybederek, 21'inci sıraya gerilemişti.