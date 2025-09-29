Hindistan'da Adalet Sistemi Felç Oldu: 1 Milyondan Fazla Dosya Bekliyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Allahabad Yüksek Mahkemesinde 1 milyondan fazla dosyanın sonuçlandırılmayı beklediği, yoğun dava yükünün bölgedeki adalet sistemini felç ettiği bildirildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde cezalardan aile ve mülkiyet anlaşmazlıklarına kadar birçok davanın sonuçlanmaması nedeniyle Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te binlerce kişinin yasal belirsizlik içinde kaldığı belirtildi.

Personel ve altyapı yetersizliği, geciken soruşturmalar ve ertelemelerin davaların yıllarca sürmesine sebep olduğu kaydedilerek, ülkenin en köklü mahkemelerinden Allahabad Yüksek Mahkemesinde 1 milyondan fazla dosyanın sonuçlandırılmayı beklediği bildirildi.

Haberde, yargıçların günde yüzlerce, bazen binden fazla davaya bakmak zorunda kaldığı, sadece 5 saatlik çalışma süresiyle dosya başına bir dakikadan az zaman ayrıldığı ve uygulamada çoğu davanın hiç görülmediği ifade edildi.

Nisan 2025'te mahkemenin, 40 yılı aşkın süredir devam eden tecavüz ve cinayet davasında kararını açıkladığı, bu süreçte 5 sanıktan 4'ünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, mahkemenin yalnızca hayatta kalan sanığın teslim olmasına hükmettiği ve kararın gecikmiş olmasından dolayı pişmanlık duyduğu vurgulandı.

Kefalet talepleri veya tahliye ertelemeleri gibi acil davaların önce görüldüğü, avukatların daha fazla yargıç atanması için dilekçe verdikleri ifade edildi.

Haberde, avukatların yargıç sayısının yetersizliği nedeniyle davaların yıllarca sürüncemede kaldığını ve mahkemede adalet sisteminin felç olduğunu vurguladıkları aktarıldı.

Mahkemenin Prayagraj'daki ana merkezine yüzlerce kilometre yol katederek gelen davacıların duruşma günlerinin çoğu zaman ertelenmesi nedeniyle mağdur oldukları anlatılan haberde, uzmanların Yüksek Mahkemenin farklı bir şehirde şubesi olan yeni heyet kurması çağrısında bulundukları bildirildi.

Haberde 24 yeni yargıcın göreve başlamasıyla bazı ilerlemelerin kaydedildiği belirtilse de uzmanlara göre her yargıcın ortalama 7 binden fazla bekleyen dosyayla ilgilenmek zorunda kalması, yapısal reformların aciliyetini ortaya koyuyor.