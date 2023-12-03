Hindistan'da 5 eyalet seçimlerinde BJP önde

Hindistan'ın 5 eyaletinde yapılan seçimlerde iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) önde götürüyor. Madya Pradeş, Racastan, Çatisgarh eyaletlerinde BJP'nin lideri Başbakan Narendra Modi'nin iyi yönetişim ve kalkınma politikalarına olan desteğin gösterildiği belirtiliyor.

Hindistan'ın 5 eyaletinde kasım ayında yapılan seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), Madya Pradeş, Racastan, Çatisgarh eyaletlerinde yarışı önde götürüyor.

India Today'in haberine göre, kasım ayı içerisinde farklı tarihlerde yapılan ve eyalet meclisi üyelerinin belirlendiği seçimlerde, ilk sonuçlar açıklanmaya başladı.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi, Telangana eyaletinde üstünlüğü elinde tutarken, Mizoram eyaletindeki seçimin sonuçlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Madya Pradeş, Racastan, Çatisgarh eyaletlerinde yarışı önde götürdüğü belirtilen iktidardaki BJP'nin lideri Başbakan Narendra Modi, X'te yaptığı paylaşımda, kendilerine oy veren vatandaşlara teşekkür ederek, buradaki sonuçların "Hindistan halkının BJP'nin savunduğu iyi yönetişim ve kalkınma politikalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Modi, seçimleri kaybettiği Telangana eyaletinde ise BJP'ye desteğin "giderek arttığını ve bu eğilimin gelecek dönemde de devam edeceğini" kaydederek, "Telangana ile kopmayacak bir bağımız var ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhalif lider Rahul Gandhi de, X'te yaptığı paylaşımda, seçimleri kaybettiği Madya Pradeş, Racastan, Çatisgarh eyaletlerindeki sonuçları "kabul ettiğini" belirterek, BJP ile "ideoloji savaşının devam edeceğini" vurguladı.

Bu eyaletlerdeki kesin sonuçların oyların sayılma işleminin tamamlanmasının ardından duyurulması, kasım ayı başında sandık başına giden Mizoram eyaletinde de sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.